Туалет типа сортир: 45 процентов курганцев не имеют доступа к канализации

Курганстат опубликовал статистику – в каких условиях живут жители области. По итогам 2018 года только 55 процентов жилфонда Зауралья оборудовано системой водоотведения (централизованной канализацией).

По данным ведомства, на одного жителя области в среднем приходится 25,2 кв.м. жилья.

Оценили статисты и уровень благоустройства регионального жилфонда. Все виды удобств, а это водопровод, канализация, отопление, горячая вода, газ и ванна, имеют только 42 процента домов (65 процентов в городах и 8 процентов в сельской местности).

Водопроводом в общей сложности оборудовано 60 процентов жилья (78 процентов в городе и 32 процента в сельской местности). Отопление и горячее водоснабжение есть у 66 процентов и 43 процентов соответственно.

Доступ к централизованной системе канализации – 55 процентов (76 процентов в городе, 23 процента в сельской местности). Вместо канализации люди пользуются выгребными ямами.

В апреле 2019 года Росстат опубликовал исследование об условиях жизни россиян. В документе было сказано, что около 22,6 процентов населения страны не имеет доступа к централизованной канализации. Туалет на улице – норма для 27 процентов от всего жилфонда РФ.

Курган, служба информации

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