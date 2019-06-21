Из курганской школы уволили учителя-наркомана

Курганский городской суд признал вину школьного учителя, которого в марте 2019 года задержали с дозой синтетических наркотиков. Об этом 21 июня «Новому Дню» сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. В ведомстве корреспонденту издания уточнили, что педагог жил и работал в Куртамышском районе. Номер школы и какой предмет вел учитель – не уточняется.

Подсудимый был задержан сотрудниками транспортной полиции. В ходе следствия выяснилось, что он приобрел «у неустановленного лица синтетическое наркотическое средство», которое хранил при себе до момента задержания. По данным Уральской транспортной прокуратуры, в суде было доказано, что наркотик учитель приобретал для себя с «целью употребления». Дело в курганский суд было передано по ч.1 ст.228 УК РФ. Подсудимый заплатит штраф – такое наказание предусмотрено по инкриминируемой ему статье.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время школа уже расторгла трудовой договор с педагогом-наркоманом.

Куртамышский район, служба информации

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