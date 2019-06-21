Курганские АЗС проверяют из-за роста цен на бензин

С апреля 2019 года в Курганской области зафиксирован рост цен на бензин. Как сообщает 21 июня региональное УФАС, за два месяца топливо АИ-92 подорожало на 1,6%, АИ-95 на 1,5%, G-95 на 1,45%.

Региональное антимонопольное ведомство приводит цены двух игроков рынка: ООО «Газпромнефть-Центр» и ПАО «НК «Роснефть-Курганнефтепродукт». На их станциях дизелем можно заправиться за 44,75 и 44,65 рубля соответственно. Бензин АИ-92 стоит 41,15 и 40,9 рубля за литр. АИ-95 продается за 44,05 и 43,80 руб.

На других АЗС Курганской области цены на топливо пока чуть ниже. К примеру, дизель на курганских заправках можно найти за 44,50 рубля за литр, это на 15 копеек меньше, чем на АЗС Роснефти и на 25 копеек дешевле, чем на станциях Газпромнефти. Разница цен на АИ-95 и АИ-92 в регионе может достигать 20-25 копеек.

Курганское УФАС по итогам мониторинга направляет информацию в центральный аппарата ФАС России «для изучения соответствия ценовой политики нефтяных компаний заключенному соглашению с правительством РФ по стабилизации топливного рынка». «Также в адрес основных реализаторов нефтепродуктов нами направлены запросы о причине увеличения стоимости моторного топлива», – уточнили в управлении. В ООО «Газпромнефть-центр» представителям УФАС рост цен на АИ-92 и АИ-95 объяснили увеличением закупочных цен на 20%, опт дизеля подорожал на 4%.

Ведомство напоминает, что рост цен на моторное топливо с начала 2019 года возможен не более чем на 1,7% (с учетом увеличения ставки НДС), с 1 февраля 2019 года – не более прогнозного среднегодового уровня инфляции в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2019 год. По официальному прогнозу Центробанка, уровень годовой инфляции в 2019 году ожидается в диапазоне 4,7-5,2 процента.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 21.06.19

Водитель, умерший за рулем автобуса в Кургане, в день рейса проходил медосмотр. / Из курганской школы уволили учителя-наркомана. / Шумков пообещал ужесточить проверки курганских больниц и позвать полицию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»