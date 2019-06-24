Курганское правительство готовит VIP-банкет для федерального министра

В понедельник, 24 июня, будут подведены итоги торгов по выбору организатора выставки «День уральского поля-2019». Об этом сообщается на сайте госзакупок. На подготовку мероприятия, главными гостями которого станут министр сельского хозяйства и уральский полпред, из областного бюджета выделены 1 млн 326 тыс. рублей.

Как уточняется в материалах закупки, на окружную выставку ждут не менее 350 гостей. Для них должны быть оборудованы два шатра, парковка, площадка для показа сельхозтехники. Первый шатер рассчитан на 300 посадочных мест, второй поменьше – для 50-ти VIP-персон.

Участников выставки собираются кормить несколько раз в день, для высокопоставленных гостей предусмотрено отдельное меню. Помимо салатов, выпечки и горячих блюд им будут предложены мясная, сырная и овощная нарезки. Плюс к этому организатор мероприятия отвечает за банкет в столовой курганского правительства.

В сумме затрат предусмотрены деньги и на сувенирную продукцию. Это будут кепки с символикой мероприятия, брендированные блокноты и ручки.

Курганский департамент АПК уже анонсировал «День уральского поля-2019». Пятая окружная выставка запланирована на 1 августа 2019 года и пройдет в Кетовском районе около села Садовое. Она проводится по поручению полпреда президента в УрФО и при участии Минсельхоза РФ. Уральский полпред и глава министерства встречу уральских аграриев традиционно не пропускают.

«Основная задача полевой выставки – показ современной сельскохозяйственной техники и технологий, применяемых в уральских регионах», – уточняет областной департамент АПК.

Первый раз выставка прошла в Зауралье в 2015 году, затем местом ее проведения становились Тюменская и Челябинская области (челябинцы организовывали ее дважды). Пятая, юбилейная выставка вновь пройдет в Курганской области.

Курган, служба информации

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