В Кургане мужчины в спортивных костюмах разгромили бар

Следователи УМВД по Курганской области передали в суд дело о погроме в караоке-баре Кургана. Об этом силовое ведомство сообщило в понедельник, 24 июня.

Преступление было совершено еще в августе 2018 года. Двое мужчин пришли в бар в спортивных костюмах. Заместитель директора увеселительного заведения, не оценивший дресс-код посетителей, попросил их удалиться. Вместо этого гости избили сотрудников бара и начали бить бутылки на барной стойке.

Дебоширами оказались 32-летний ранее судимый мужчина и его 26-летний приятель. Уголовное дело было возбуждено по факту хулиганства и нанесения побоев, совершенных группой лиц. После своего выступления в караоке-баре злоумышленники могут отправиться в тюрьму на срок до семи лет – максимальное наказание за хулиганство и побои.

Курган, служба информации

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