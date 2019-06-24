Курганский избирком зарегистрировал четвертого кандидата в губернаторы

Курганская избирательная комиссия приняла заявление от очередного кандидата в губернаторы Зауралья. Как сообщили «Новому Дню» в региональном избиркоме, в понедельник, 24 июня, в качестве кандидата была зарегистрирована Татьяна Майборода, которая идет на выборы от партии «Справедливая Россия».

Директор института экономики и права Курганского госуниверситета Татьяна Майборода не будет собирать подписи, так как она идет на выборы от партии. Но ей придется пройти муниципальный фильтр – получить не менее 184 одобрительных подписей курганских депутатов и глав поселений.

Кандидатуру Майбороды курганские справедливороссы утвердили 22 июня на областной конференции партии. Как уточняют партийцы на сайте СР, на конференции «многие отметили высокий шанс на победу в выборах» кандидата от СР.

В Зауралье первым зарегистрированным кандидатом стал врио губернатора Вадим Шумков, который 12 июня заявил о своем намерении идти на выборы как самовыдвиженец. 13 июня он посетил избирком и подал заявление. Следом в губернаторскую кампанию официально включились коммунист Яков Сидоров и член партии ЛДПР Юрий Ярушин, посетившие курганский избирком 20 июня. Татьяна Майборода стала четвертым кандидатом в губернаторы, но в алфавитном списке она пока числится первой.

Главные выборы Зауралья пройдут 8 сентября. Они проводятся досрочно из-за отставки экс-губернатора Алексея Кокорина.

Курган, служба информации

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