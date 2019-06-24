В Курганской области водитель сбил четырехлетнего мальчика

В поселке Каргаполье 23 июня в ДТП пострадал четырехлетний мальчик. Об этом сообщает госавтоинспекция Курганской области.

По данным ГИБДД, ребенок катался на велосипеде без присмотра взрослых. На улице Советская мальчик выехал на проезжую часть, где угодил под колеса иномарки, за рулем которой был водитель 1971 года рождения. Госпитализация несовершеннолетнему не понадобилась, он получил легкие телесные повреждения.

Напомним, с начала школьных каникул в Курганской области погибли двое детей. 17 июня в поселке Стеклозавод утонула 7-летняя девочка, которая каталась на велосипеде и, не удержав равновесия, упала с обрыва в реку. 14 июня у станции Введенское под колеса поезда попал 16-летний мальчик. От полученных травм ребенок скончался.

Курган, служба информации

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