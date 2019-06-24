Курганцев возмутили варварские методы озеленения города (ВИДЕО)

В паблике «О, Курган» социальной сети «ВКонтакте» житель областной столицы разместил видеоролик, который меньше чем за сутки посмотрели почти 20 тысяч человек. Горожанин заснял, как на одной из улиц кидались рассадой цветов.

Ролик длится 40 секунд. К пустым вазонам подъехала «Газель» с рекламой такси «45-45-45». Грузчик начал доставать коробки с рассадой и с силой швырять цветы вглубь вазона.

Видео было размещено днем, 23 июня. На текущий момент его посмотрели 18,7 тыс. человек. Жители Кургана вступили в дискуссию. Одни пользователи заступались за грузчика, объясняя его действия тем, что «как платят, так и робит мужик». Другие критиковали такой подход к озеленению, и задавались вопросом: почему бюджет города оплачивает варварские посадки.

В департаменте развития городского хозяйства Кургана, которое, в том числе, курирует и вопросы озеленения областной столицы, от комментариев отказались. В пресс-службе городской мэрии от оперативных пояснений также воздержались и попросили прислать официальный запрос.

В апреле 2019 года департамент развития городского хозяйства Кургана завершил конкурс «на выполнение комплекса работ по посадке, уходу и уборке цветочной рассады». В ходе торгов, по данным портала госзакупок, один из участников – ООО «Армани Плюс», сильно демпинговал и снизил стоимость лота с 6 млн рублей до 3 миллионов.

17 июня 2019 года челябинская компания «Армани Плюс» упоминалась в курганской повестке: региональная прокуратура вынесла предостережение директору департамента городского хозяйства Вадиму Лютикову за один из контрактов администрации города с ООО «Армани Плюс». Как сообщал «Новый День», данное ООО стало победителем аукциона на выполнение комплекса работ по благоустройству Кургана, но подрядчик свои обязательства в итоге не выполнил.

ООО «Армани Плюс» не первый раз получает контракты мэрии столицы Зауралья: из 12 аукционов челябинцы в разные период выиграли девять.

Курган, служба информации

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