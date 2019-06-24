В курганском избиркоме новый сотрудник: с опытом работы в ТИК Ямала

В понедельник, 24 июня, в курганском избиркоме прошло заседание, на котором было принято решение назначить членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса Татьяну Надратовскую.

Татьяна Надратовская много лет проработала на Ямале, имеет большой опыт аппаратной работы. В одном из самых сложных и конфликтных городов Ямала – Ноябрьске, Надратовская занимала пост управделами мэрии, затем стала секретарем городской избирательной комиссии. В июне 2016 года, после расформирования комиссии ТИК, известная в Ноябрьске аппаратчица перешла на работу в Счетную палату Ямала.

За курганские выборы, помимо председателя избиркома Валерия Самокрутова, отвечают 13 членов избирательной комиссии. Состав утвержден и работает с 2016 года по 2021 годы.

Курган, служба информации

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