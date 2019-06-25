В Кургане пьяная мать села за руль и наехала на трехлетнего сына

Курганская автоинспекция разбирается с ДТП, участниками которого стали мать и сын. Как сообщает региональное управление ГИБДД, вечером 24 июня 45-летня женщина наехала на трехлетнего мальчика.
Наезд на ребенка был совершен, когда водитель пыталась въехать на иномарке Toyota во двор дома. Она не заметила, что на встречу шел ее 3-летний сын.
«Установлено, что виновница ДТП не имела водительских прав. Кроме того, на момент аварии она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения», – сообщили в УГБДД. Инцидент с ребенком произошел в Кургане на ул. Мичурина.
Курган, служба информации
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