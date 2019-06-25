В курганской колбасе нашли антибиотик: продукция поставлялась в больницы и продавалась в розницу

Курганское управление Россельхознадзора начинает внеплановую проверку курганского производителя колбасы. В продукции выявлено наличие антибиотиков -доксициклина и энрофлоксацина. Об этом ведомство сообщило во вторник, 25 июня.

Россельхознадзор традиционно не называет производителя, боясь обвинений в антирекламе. Известно лишь, что речь идет о небольшом мясоперерабатывающем производстве, которое работает на территории Кургана.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном Россельхознадзоре, колбасные пробы разных курганских производителей были взяты еще в конце первого квартала 2019 года и отправлены на исследования в Москву. Результат лабораторных исследований показал, что в одной из проб – в колбасе «Докторская», содержится антибиотик.

«Данная проба была взята в одном из медицинских учреждений города, куда мелкий производитель в рамках госконтракта поставлял свою продукцию. Партия колбасы с антибиотиком, без сомнения, уже реализована в полном объеме», – уточнили «Новому Дню» в ведомстве.

Представители ветнадзора также добавляют, что колбаса, напичканная антибиотиком, продавалась в розницу. Продовольственные магазины области уже уведомлены, что в отношении колбасного производства начинается внеплановая проверка.

Специалисты Россельхзнадзора уверены, что антибиотик попал в «Докторскую» с мясом. «В мясе, которое было использовано для изготовления продукта, находилось повышенное содержание обнаруженных антибиотиков. Термохимический способ изготовления колбас не приводит к заметному снижению антибиотиков. В готовом изделии остается до 93 процентов исходного количества препарата», – сообщают в региональном ветнадзоре.

Первым делом проверяющие изучат поставщиков мяса и выяснят, кто усиленно пичкает животных антибиотиками. Если это окажется курганский поставщик, то в отношении него также начнется проверка.

Употребление такой колбасы опасно. У людей может развиться иммунитет к приему антибиотиков. Кроме того, такая продукция может вызывать сильные аллергические реакции, напоминают в Россельхознадзоре.

Как сообщал «Новый День», в июне сотрудники управления Россельхознадзора по Курганской области поставили на режим усиленного лабораторного контроля местного производителя молока. В пробах продукции молокозавода выявлено предельно допустимое количество аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (общая обсемененность) и бактерии группы кишечной палочки.

Как сообщил тогда «Новому Дню» заместитель руководителя регионального Россельхознадзора Антон Захаров, ведомство не имеет право называть производителя. «Нас могут обвинить в недобросовестной конкуренции. И в интересах производителя мы не можем его назвать. Лишь уточню: предприятие находится в переделах нашей компетенции, то есть на территории Курганской области», – сообщил Захаров.

Курган, служба информации

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