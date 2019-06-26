Вадим Шумков: мы в разы увеличим финансирование дорожных работ

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» анонсировал увеличение дорожных работ в Кургане и в области.

«В этом году увеличиваем финансирование по всем муниципалитетам в 2-3 раза. По Кургану – почти в 5 раз», – написал Шумков. Он уточняет, что решение дофинансировать работы было принято накануне. Полный перечень улиц и дорог, включенных в новый ремонтный список, глава Зауралья пообещал опубликовать в ближайшие 10 дней.

Как уже сообщал «Новый День», дорожный фонд Курганской области в 2019 году потратит на ремонт дорог Зауралья 5 миллиардов рублей. Планируется отремонтировать 172 км региональных дорог и 170 км муниципальных.

Непосредственно в Кургане главным исполнителем дорожной кампании стал МУП «Специализированное дорожное предприятие», сумма дорожного контракта предприятия на текущий год превышает 462 млн рублей.

До осени МУП отремонтирует несколько проблемных участков: отрезок ул. Пролетарская (от ул. Куйбышева до подхода к путепроводу по ул. Пролетарская), Шадринский тракт, пр. Маршала Голикова (от ул. Мостостроителей до моста через реку Черная), пр. Конституции, ул. Сибирская (от ул. Савельева до ул. Б. Петрова и от ул. Б. Петрова до ул. Орлова), ул. Мостостроителей (от ул. Галкинский проезд до пр. Маршала Голикова).

Еще 105 млн рублей областная столица потратит на выполнение работ по ремонту дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам Кургана. Источник финансирования – дорожный фонд Курганской области.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 26.06.19

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