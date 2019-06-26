Две оппозиционные партии отказались от губернаторских выборов в Зауралье. Причины

Политические партии «Коммунисты России» и «Яблоко» не будут выдвигать своих кандидатов на выборы губернатора Курганской области. Об этом «Новому Дню» официально заявили представители обеих партий.

Как сообщил заместитель председателя ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович, региональная ячейка не предложила своих кандидатов для главной кампании Зауралья. «Кандидатур нет. Даже не рассматривали. Для участия в кампании нужно пройти муниципальный фильтр, а наших в числе депутатов и глав муниципалитетов нет, то есть фильтр не пройти», – заявил «Новому Дню» Малинкович.

По это же причине губернаторские выборы в Зауралье пройдут без кандидатов от партии «Яблоко». «К тому же в Курганской области у нас нет подходящей кандидатуры», – добавил пресс-секретарь партии «Яблоко» Игорь Яковлев.

Яковлев лишь уточнил, что курганское региональное отделение «Яблоко» выдвигает список кандидатов в городскую думу – 39 человек. В том числе, кандидатами стали председатель курганского отделения «Мемориал» Людмила Базарова, активист Дмитрий Сазонов и председатель региональной ячейки «Яблоко» Елена Панова.

И если «Яблоко» демонстрирует активность партии в области, то «Коммунисты России» практически исчезли из информационной повестки региона. Возможно, это связано со скандалом в 2015 году, когда в Зауралье проходили выборы в областную думу шестого созыва. Во время той кампании курганский избирком отказал в регистрации кандидатам от партии «Коммунисты России» в связи с тем, что 100 процентов всех отобранных для проверки подписей избирателей оказались фальшивками. Партия четыре года назад демонстрировала в Зауралье большую активность и в 2015 году отправила списком на выборы в облдуму 125 человек.

Губернаторские выборы в Зауралье пройдут 8 сентября, они проводятся досрочно из-за отставки экс-губернатора Алексея Кокорина. На сегодняшний день в выборную кампанию включились четыре кандидата. Все они зарегистрированы курганским избиркомом.

Первым кандидатом стал врио губернатора Вадим Шумков, который идет на выборы самовыдвиженцем и ему для этого надой собрать не менее 3,5 тыс. подписей и пройти муниципальный фильтр – не менее 184 одобрительных подписей курганских депутатов и глав поселений.

В один день, 20 июня, о своем участии в выборах официально заявили представитель ЛДПР Юрий Ярушин и коммунист Яков Сидоров. 24 июня избирком принял документы от представительницы «Справедливой России» Татьяны Майборода. Всем троим не нужно собирать подписи, но придется пройти муниципальный фильтр.

Курган, служба информации

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