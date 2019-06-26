Курганцам станет проще искать потерявшихся котиков и собак

Яндекс и Purina запускают в Кургане новый сервис «Поиск пропавших животных». Об этом в среду, 26 июня, «Новому Дню» сообщили создатели спецпроекта.

Для поиска потерявшихся питомцев создан сайт yandex.ru/petfinder, на котором можно бесплатно разместить информацию в раздела «я нашел» и «я потерял», прикрепить фотографии, контакты и указать координаты. «Теперь люди, нашедшие или потерявшие кошку или собаку, могут сообщить об этом пользователям интернета, которые находятся поблизости. Это повышает шанс вернуть домашнего питомца владельцу», – уточняют создатели сервиса и добавляют, что курганский проект пока рассчитан только на жителей столицы Зауралья.

Идею создания сервиса подсказала статистика: за последний год россияне задали Яндексу больше полумиллиона вопросов о потерянных и найденных животных. В Кургане и Курганской области главными площадками поиска традиционно являются паблики в соцсетях, где регулярно размещаются посты с просьбой помочь найти животное или разыскать хозяев «потеряшки».

Новый сервис пока тестируется в нескольких регионах. Пилотный проект в апреле был запущен в Екатеринбурге и доказал свою эффективность: каждый шестой питомец, о котором рассказали на сайте, вернулся к своим хозяевам.

Курган, служба информации

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