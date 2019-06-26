Бросили в багажник и увезли: в Курганской области похитили подростка

Курганские следователи возбуждено уголовное дело по факту похищения 17-летнего подростка. Об этом следком сообщил в среду, 26 июня. По данным ведомства, преступление было совершено вечером 24 июня в Шадринске. Двое молодых людей (19 и 23 года) насильно поместили несовершеннолетнего в багажник автомобиля и вывезли в лесной массив. Там, уточняют следователи, похитители избили мальчика.

Как рассказал «Новому Дню» собственный источник в силовых органах, причина похищения пока не очень понятна. Точно известно, что выкуп за подростка злоумышленники не просили.

К поискам несовершеннолетнего были привлечены полицейские. Молодых людей удалось задержать по «горячим следам». Выяснилось, что оба похитителя были ранее судимы. Сейчас к их криминальному «стажу» добавится наказание по ч.2 ст. 126 УК ПФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья»).

Следователи готовят ходатайство о заключении подозреваемых под стражу.

Курган, служба информации

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