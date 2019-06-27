В Кургане парализован главный въезд в город (ВИДЕО)

В четверг, 27 июня, в Кургане на улице Омской образовалась непривычная пробка. Причиной затора стал временный светофор, который был установлен вечером 26 июня. Об этом «Новому Дню» рассказали автомобилисты.

Улица Омская – одна из основных трасс для въезда и выезда из города в сторону Тюмени. С 6 июня «Водный Союз» ведет там работы по замене напорного канализационного коллектора диаметром 1000 мм.

«Дорогу частично перекрыли с 6 июня, проезжую часть просто сузили. На трафике это особо не сказалось. Вчера вечером установили светофор. Утром на дороге коллапс. Пробка, минимум, на полчаса. Кто додумался установить светофор?», – сообщил «Новому Дню» читатель.

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В управлении ГИБДД сообщили, что к установке светофора автоинспекция отношения не имеет. Решение принималось в профильных ведомствах администрации Кургана. «Нас они могут об этом даже не информировать», – добавили в региональном УГИБДД. Получить оперативно комментарии в администрации города не удалось.

Ремонтные работы «Водного Союза» продлятся до 30 сентября. Замена канализационного коллектора на улице Омской проводится за счет субсидии, предоставленной водоснабжающей компании бюджетом Кургана, объем финансирования – 31,5 млн рублей.

Курган, служба информации

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