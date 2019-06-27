В Курганской области откроют амбулаторные центры для онкобольных

Первый и единственный в Зауралье центр амбулаторной онкологической помощи откроется 1 июля. В планах – открытие второго центра. Об этом 26 июня сообщила директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина.

Первый амбулаторный центр будет работать в одном из корпусов городской поликлиники №1 (в первом микрорайоне Заозерного). Пока прием онкобольных в регионе проводится только на базе онкологического диспансера.

«Открытие амбулаторных центров позволит сократить сроки обследования пациентов до двух недель и повысить выявляемость онкологических заболеваний на ранней стадии. Эту задачу перед нами ставит Министерство здравоохранения РФ и программа государственных гарантий оказания медицинской помощи», – подчеркнула Лариса Кокорина.

Кокорина добавила, что в курганской поликлинике №1 есть современная лаборатория, ультразвуковое и рентген-оборудование, которые позволяют проводить необходимые исследования. Работать с пациентами будут пять врачей-онкологов – как специалисты поликлиники, которые прошли необходимое обучение, так и сотрудники онкодиспансера.

Новый центр создается в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», финансирование которого в текущем году составляет 1,4 млрд рублей.

В планах – открытие второго центра амбулаторной онкологической помощи. Пациентов начнет принимать курганская больница №2. Глава краевого депздрава пообещала также переоснастить медицинским оборудованием областной онкологический диспансер и Шадринскую больницу скорой медицинской помощи.

Как отметила Лариса Кокорина, на приобретение современного оборудования для службы онкологической помощи из федерального бюджета в этом году регионом дополнительно привлечено 122 млн рублей.

Курган, служба информации

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