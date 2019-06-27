Курганцев припугнули остановкой работы всей канализационной системы

Единственным в Кургане очистным сооружениям канализации грозит внеплановая остановка. Об этом в четверг, 27 июня, официально заявили представители «Водного Союза».

Обращение к жителям Кургана размещено на официальном сайте компании. Представители «Водного союза» фиксируют: участились случаи сброса в канализацию посторонних крупных предметов. В основном, синтетических тряпок и твердого мусора. Горожане просто используют канализацию как мусоропровод.

«Раньше это были длинные «косы», сплетенные из бытовых и гигиенических салфеток. В последнее время – просто огромная масса тряпок. Каждый день мы достаем из решеток более 1,5 тонн мусора. К примеру, на днях только за два часа на ОСК «приплыло» более 3 тонн синтетических отходов, – уточняет и.о.начальника цеха ОСК Юрий Богачев.

«Наплыв» мусора увеличивает нагрузку на механические решетки, с помощью которых удаляются крупные загрязнения. «Из-за больших нагрузок металлоконструкции лопаются, дальнейшая очистка стоков становится проблематичной. Пока сотрудникам компании удается поддерживать системы в рабочем состоянии. Ухудшение ситуации неминуемо приведет к остановке водоотведения по всему городу», – уточнил Юрий Богачев.

Пока специалисты латают решетки, мусор собирается вручную.

«Уважаемые потребители, подумайте, пожалуйста, о том, что будет, если единственные в городе очистные сооружения канализации встанут на ремонт, если процесс приема городских стоков остановится? Еще раз напоминаем, что, смывая в унитаз что-то, кроме водорастворимой туалетной бумаги, вы вносите вклад в образование засоров на канализационных сетях, которые, в свою очередь, приводят к локальным засорам, выходу сточных вод на поверхность, остановке насосных агрегатов и поломкам оборудования на городских очистных сооружениях», – официально обратился к жителям города руководитель «Водного Союза» Владимир Овсянников.

Курган, служба информации

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