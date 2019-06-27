Курганским аграриям посоветовали страховаться от града с куриное яйцо

В департаменте АПК Курганской области прокомментировали недавний «разгул стихии». 25 июня в двух районах Зауралья прошел сильный ливень с градом.

Как сообщил заместитель директора департамента, начальник управления сельхозпроизводства Владимир Марфицин, в настоящее время ведется работа по уточнению площадей, пострадавших во время стихии. В большей степени досталось аграриям Кетовского и Половинского районов.

Марфицин отметил, что «град является одним из основных рисков для растениеводства» и призвал сельхозпроизводителей к страхованию посевов.

«Ситуация в очередной раз подтверждает необходимость страхования. Зауралье было и остается областью рискованного земледелия», – говорит представитель департамента АПК. Марфицин уточнил, что ведомством для сельхозпроизводителей подготовлена памятка: что делать в подобных чрезвычайных ситуациях. Документ размещен на сайте департамента.

25 июня вечером на Курганскую область обрушился сильный ливень с градом. Социальные сети пестрят фотографиями и видео роликами: люди выкладывали фото града «с куриное яйцо», рассказывали, как осадки пробивали стекла машин, уничтожали теплицы и посевы.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 27.06.19

В Курганской области в 2021 году может появиться полигон для опасных отходов. / Вадим Шумков изменил свое место в рейтинге губернаторов. / Курганцев припугнули остановкой работы всей канализационной системы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»