В Курганской области начали добывать уран в промышленных масштабах

Компания «Далур» приступила к промышленному освоению Хохловского месторождения урана. Об этом сообщила пресс-служба АО «Атомредметзолото». На площадку уже доставлено буровое оборудование (установки ПБУ-1200) и более 20 единиц вспомогательной техники.

«В настоящее время основной объем стратегического металла в Зауралье добывается на Далматовском месторождении. По нашим планам центр уранодобычи региона начнет перемещаться в Шумиху и к 2021 году Хохловское месторождение заработает на полную мощность», – сообщил генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин.

АО «Далур» входит в контр управление уранового холдинга «Атомредметзолото» (горнорудный дивизион «Росатома»). Как сообщалось ранее, к 2025 году компания намерена нарастить добычу урана до 700 тонн.

Курган, служба информации

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