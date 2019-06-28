Это болото с фекалиями: житель Кургана борется с мэрией из-за городского озера

В Кургане озеро Шум продолжает наполняться канализационными стоками. Защитник водоема Александр Касаев обратился в мэрию с просьбой вмешаться в ситуацию. В городской администрации ему ответили, что проблемы нет.

Как рассказал «Новому Дню» Андрей Касаев, уже несколько лет в озеро Шум сливаются нечистоты из пятиэтажного дома по адресу: ул. Фрунзе, 104.

«Дом не подключен к центральной канализации. У них прохудился септик и канализация, вот именно в том виде, в котором она бывает, стекает в озеро Шум. Городской водоем уже превратился в болото с фекалиями. Вода черная, смрад, зловоние на весь город», – говорит Касаев, проживающий рядом со зловонным озером.

Он также добавляет, что сточные канализационные воды и загрязняющие вещества в Шум попадают через ливневую канализацию. Предположительно, их, в том числе, по версии Касаева, может сбрасывать предприятие «Курганские прицепы».

Весной активист обратился в мэрию Кургана. «Мне прислали ответ, который, мягко говоря, удивил», – добавляет горожанин.

Представители администрации Кургана в своем официальном ответе, естественно, признают, что многоэтажка на Фрунзе, 104 не имеет доступа к центральной канализации. При этом проблемы не видят.

«Специалистами МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана» проведены осмотры данного септика. Переполнения септика и слива сточных вод не выявлено», – сообщается в ответе мэрии областной столицы. Скрины переписки Касаев выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ответ мэрии, датированный 18 июня, подписан директором департамента развития городского хозяйства (ДРГХ) администрации города Вадимом Лютиковым. Г-н Лютиков возглавил ДРГХ 3 мая 2019 года.

Курган, служба информации

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