«Дочка» мэрии Кургана пострадала из-за рекламы Сбербанка

Курганское управление ФАС обвинило в нарушении Закона о конкуренции МКУ «Транспортное управление» (структура администрации Кургана, отвечающая за организацию транспортного обслуживания горожан). Учреждению выдано предписание.

Как уточняют в антимонопольном ведомстве, УФАС отреагировало на материалы проверки курганской прокуратуры. На купонах-талонах для льготного проезда была размещена информация о необходимости получения карты «Мир» от ПАО «Сбербанк России» «для последующей реализации гражданами права льготного проезда».

Лоббирование банковских продуктов именно Сбербанка, по мнению УФАС, «может привести к созданию преимущественных условий» банку, а это нарушение Закона о конкуренции. МКУ «Транспортное управление» выдано предупреждение, которое нужно исполнить за 30 дней. В противном случае антимонопольный орган будет обязан возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Платежная карта «Мир» – часть национальной платежной системы и используется только для рублевых операций. Банковский продукт активно насаждается бюджетникам. С 2018 года все бюджетники, военнослужащие и получатели социальных выплат переведены на национальную платежную систему. Послабления пока сделаны только для пенсионеров, которые при наличии социальной карты должны перейти на «Мир» до 2020 года. Карту можно оформить в любом финансово-кредитном учреждении.

Курган, служба информации

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