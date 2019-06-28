Кобылкину рассказали о спасении водных объектов Зауралья

Первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Саносян сообщил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину о том, как в регионе реализуются экологические программы, передает корреспондент «Нового Дня».

Как уточнил Саносян на совещании с Кобылкиным, Зауралье участвует в пяти федеральных проектах, подкрепленных региональными проектами. Это «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая вода», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов».

Андрей Саносян перечислил главные проекты. Среди них экологическая реабилитация курганского водохранилища с 2023 по 2024 годы. Объем финансирования 180 млн рублей (100 миллионов – деньги федерального бюджета).

Очистки дождется старица реки Битёвки у входа в курганский ЦПКиО. «Сегодня вы это место посетите, – обратился Саносян к Кобылкину. – Реализация проекта позволит восстановить водный объект и создать рекреационную зону для отдыха курганцев».

В пятницу, 28 мая в Курганской области работает глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Министр обсудит реализацию нацпроекта Экология на территории уральского округа, посетит ряд проблемных объектов Курганской области.

Курган, служба информации

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