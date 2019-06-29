Вадим Шумков начал избирательную кампанию и назвал имена своих помощников

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в субботу, 29 июня, официально объявил об открытии своего избирательного штаба и назвал двух его сопредседателей. Заявление Шумков сделал во время встречи со своими сторонниками.

Главными лицами штаба Шумкова стали директор курганского филиала «Российской академии народного хозяйства и государственной службы» Валерий Яхонтов и заслуженный учитель России, директор курганской гимназии №47 Ольга Баланчук.

Кандидату в губернаторы Вадиму Шумкову предстоит пройти муниципальный фильтр, заручившись поддержкой не менее 184 депутатов и глав муниципалитетов Зауралья. А также собрать не менее 3520 подписей избирателей. Именно такая процедура предусмотрена для кандидатов-самовыдвиженцев.

На сегодняшний день в губернаторской кампании Зауралья принимают участие четыре кандидата. Шумков – единственный самовыдвиженец. Партия ЛДПР выдвинула Юрия Ярушина, коммунистов представляет Яков Сидоров. От партии «Справедливая Россия» на выборы идет Татьяна Майборода.

Выборы губернатора Курганской области состоятся 8 сентября 2019 года.

Курган, служба информации

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