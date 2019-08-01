Курганская область займет у Сбербанка 5 млрд рублей

Курганская область берет кредит на погашение госдолга. На сайте госзакупок подведены итоги торгов по выбору кредитора.

Курганская область разместила пять аукционов на оказание услуг по открытию невозобновляемой кредитной линии с лимитом 1 млрд рублей для финансирования дефицита регионального бюджета. Торги были объявлены в июле, по их итогам победителем стал Сбербанк. Это единственное финансово-кредитное учреждение, подавшее заявку на участие в аукционах. Срок кредитования – три года.

О решении увеличить госдолг Зауралья ранее заявлял глава регионального финансового управления Константин Ермаков. Как он объяснял «Новому Дню», заемные средства берутся на погашение ранее полученных кредитов.

«Сроки погашения наступили. Новые кредиты к тому же планируется взять под меньший процент, что снизит расходы на обслуживание государственного долга», – уточнил Ермаков.

По состоянию на 1 июля 2019 года объем госдолга Курганской области составлял 16,5 млрд рублей. Последний раз заемные средства в банке Зауралье получало в конце 2018 года. Самым «урожайным» на кредиты стал 2017 год, когда регион оформил сразу 11 кредитов. В основном, срок их погашения придется на 2020 год. Более 5,3 млрд рублей – деньги, выделенные области в долг из бюджетной системы РФ. Банкам правительство области должно вернуть 11, 229 млрд рублей.

В ближайшее время бюджет Зауралья ожидает 2,3 млрд рублей. Деньги региону на безвозмездной основе выделит Минфин на покрытие долгов областного бюджета. Как сообщал «Новый День», решение о финансовой помощи Зауралью было принято по итогам весенней корректировки федерального бюджета.

В апреле 2019 года вопрос о выделении помощи закредитованному Зауралью поднимал врио губернатора Вадим Шумков. Проблема обсуждалась с главой Минфина РФ Антоном Силуановым. Глава региона также в апреле заявлял, что он попросил федерального министра финансов «стать куратором Курганской области в части разработки мер для ускоренного развития региона».

Курган, служба информации

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