В Зауралье рабочий упал в ванну с соляной кислотой

Рабочий Шадринского завода металлоконструкций упал в емкость соляной кислотой. ЧП случилось в ночь на 1 августа в помещении одного из цехов «Точинвест-ШЗМК». Мужчина 43-летний мужчина проводил работы по обработке металла и упал в ванну с кислотой.

Следователи начали проверку. Как сообщили в СУ СКР по Курганской области, мужчина жив и госпитализирован с телесными повреждениями.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также условия соблюдения правил техники безопасности на указанном производстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в следственном комитете. Оперативно получить комментарий в госинспекции труда по Курганской области не удалось, туда направлен запрос.

Между тем, по данным источника «Нового Дня» в полиции, рабочий пострадал незначительно, поскольку концентрация кислоты в емкости была небольшой. Сейчас мужчина находится в шадринской районной больнице.

Курган, служба информации

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