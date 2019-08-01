Бизнесмены оставили без денег курганских лесников, спасавших от пожара леса Зауралья

Правительство Курганской области вмешалось в конфликт работников и акционеров ОАО «Мокроусовский лесхоз». Владельцы компании накопили огромный долг по заработной плате.​

Как сообщили «Новому Дню» в​ ​ пресс-службе регионального правительства, проблема выплаты долгов на частном предприятии находится на особом контроле. Полмесяца назад, 15 июля, вопрос в очередной раз выносился на рассмотрение межведомственной комиссии. На эту дату​ ​ «Мокроусовский лесхоз»​ ​ должен был работникам 4,2 млн рублей. Заработную плату 90 лесников не получали с конца 2018 года.​

Подключились и следователи. Как уточнили в СУ СКР по Курганской области, в отношении руководства компании возбуждено уголовное дело по статье «невыплата заработной платы».

Генеральный директор ОАО «Мокроусовский лесхоз» Марк Аксельрод заявил «Новому Дню», что долг по заработной плате на сегодняшний день сократился до 3,13 млн рублей.​ ​ «Мы уже начали выплаты, ежедневно выдаем работникам​ ​ от 70 до 150 тыс. рублей. До 1 сентября должны погасить всю задолженность», – говорит Марк Аксельрод.

Он признает, что лесхоз, основной вид деятельности которого –​ ​ заготовка леса, попал в сложную финансовую ситуацию. В декабре 2018 года у предприятия закончился срок действия проекта освоения лесов. Работа остановилась.​

Региональный департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды оказывал компании консультационную помощь и необходимая документация была переоформлена. С 29 июля «Мокроусовский лесхоз» возобновил заготовку леса.​

Между тем, работник лесхоза, пожелавший остаться неназванным, рассказал «Новому Дню», что директор компании с подчиненными не встречался и «о своих планах всем заплатить не сообщал». «Мы почти год без денег сидим.​ Зато когда недавно горели леса, лесники каждый день выходили тушить пожары», – говорит собеседник агентства.​

Марк​ ​ Аксельрод уточняет: да, лесники привлекались к тушению пожара, так как ситуация была угрожающей. «Мы за свой счет тушили огонь, пожары подходили к селам, где, в том числе, живут и наши работники», – объяснил директор лесхоза.

Как подтвердил «Новому Дню» глава департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Андрей Саркисов, государственные​ контракты по тушению пожаров с предприятием действительно не заключались. Он напомнил, что в данном лесхозе не было крупных очагов как, например, в Кетовском районе.​

Андрей Саркисов также подтвердил «Новому Дню», что «Мокроусовский лесхоз» уже возобновил работу. «Мы держим ситуацию на контроле», – резюмировал Саркисов.​ Стоит отметить, что противопожарные мероприятия на участках, которые эксплуатирует Мокроусовский лесхоз, вроде опашки лесов, выполнены в полном объеме.

Когда-то лесхоз являлся собственностью правительства Курганской области.​ ​ За его работу отвечал​ ​ региональный департамент имущественных и земельных отношений.​ ​ Затем предприятие стало акционерным обществом и при губернаторе Алексее Кокорине было выставлено на торги.​

Власти Зауралья тогда оценили​ ​ актив в 9 млн рублей. Победителями аукциона стали частные лица. По данным базы Селдон, в состав учредителей ОАО входят пять бизнесменов. Как уточняют в лесхозе, все они не из Курганской области.​

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 01.08.19

Курганские справедливороссы пытаются вернуть на выборы кандидата, судимого за кражу. / В Зауралье рабочий упал в ванну с соляной кислотой. / Курганская область займет у Сбербанка 5 млрд рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»