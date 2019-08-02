В Курганской области опять ожидается шторм

После вчерашнего ливня, обрушившегося на Курган, синоптики сообщают о новом штормовом предупреждении.

По данным регионального управления МЧС, в пятницу, 2 августа, в Курганской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, грозы и сильные ливни. Спасатели просят курганцев соблюдать меры предосторожности.

Вчера на столицу Зауралья обрушился сильный ливень. В социальных сетях курганцы сообщают о последствиях стихии: затопленные улицы, поваленные деревья.

Житель Кургана под ником Майкл Шервудов разместил в паблике «Инцидент Курган» фотографии машин, на которые упали деревья. Пострадали два автомобиля, во время ливня они были припаркованы в одном из дворов на улице Некрасова. Жильцы общежития по ул. Бажова, 140 выложили видео, в котором рассказали, что после дождя здание было затоплено, в некоторых квартирах «по колено воды».

Курган, служба информации

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