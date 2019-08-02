Первый заместитель курганского губернатора выступил с особым заявлением: «мы обратились в полицию»

Первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Саносян выступил с официальным заявлением и сообщил о действиях мошенников, которые прикрываются его именем.

К руководителям курганских предприятий начали поступать письма за подписью Саносяна, в которых сообщается о сборе денег.

«На промышленные предприятия Курганской области за поддельной подписью, направляются письма с просьбой оказать помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. К письму прилагается смета, в которую включены расходы на мебель для ванной, которая производится определенной компанией из иного субъекта», – сообщил первый заместитель губернатора Зауралья.

По его словам, авторы письма не ограничиваются отправкой писем. Директоров предприятий они «дожимают» телефонными звонками, представляясь во время разговора представителями курганского правительства.

Специалисты регионального департамента промышленности обзванивают промышленников, чтобы предостеречь их от «благотворительных взносов». Также от имени ведомства направлено заявление в полицию.

«Обращаюсь ко всем, кому от имени правительства Курганской области либо от моего имени – первого заместителя губернатора – поступило данное письмо, считать его действиями мошенников», – заявил Андрей Саносян.

Курган, служба информации

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