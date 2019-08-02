В Зауралье трое взрослых убили подростка: ударили топором и еще живого сбросили в реку

В Курганской области в суд передано уголовное дело по факту жестокого убийства 17-летнего юноши. Подсудимые – трое жителей Варгашинского района, могут получить пожизненное заключение.

Как уточняет региональная прокуратура, преступление было совершено год назад – в августе 2018 года. Убийцы – ранее судимые граждане.

В день убийства рецидивисты были пьяны. «В ходе ссоры нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами, а также топором и колуном. Затем, еще живого, при помощи пособника на его автомобиле перевезли в соседнюю деревню и сбросили с моста в реку», – напомнили в прокуратуре Зауралья.

Родители мальчика объявили его в розыск. Труп подростка был найден спустя несколько дней. Обвиняемым может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Курган, служба информации

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