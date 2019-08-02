Шумков уехал в район Зауралья, который должен спасти экономику региона

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков продолжает практику выездных совещаний в муниципалитетах. В пятницу, 2 августа, глава региона и его подчиненные проведут в Катайском районе.

Рабочий визит в район Вадим Шумков начнет с посещения площадки для строительства завода сухих строительных смесей – «Базис Строй».

Как сообщал «Новый День», Катайск по решению премьер-министра страны Дмитрия Медведева получил статус «территории опережающего социально-экономического развития» (ТОСЭР). Бизнесменам обещаны существенные налоговые преференции, а муниципалитет к 2028 году планирует диверсифицировать экономику, снизив зависимость от градообразующего предприятия – ЗАО «Катайский насосный завод».

Как ранее анонсировало областное правительство, по предварительным соглашениям с потенциальными резидентами в Катайске планируется привлечь более 594 млн рублей инвестиций, которые обеспечат рабочими местами более 800 человек. «Базис Строй» – один из резидентов ТОСЭР, заявивший о строительстве завода по производству сухих строительных смесей.

До обеда Вадим Шумков намерен посетить несколько соцобъектов – катайскую центральную районную больницу, школу №1 и Дом культуры «Лучезар».

По данным, размещенным на сайте госзакупок, катайский Дворец культуры готовится к капитальному ремонту. Смета работ превышает 18,9 млн рублей. Объявление о торгах было размещено в четверг, 1 августа.

В 13:30 в зале ДК «Лучезар» состоится «очная ставка» главы Катайского района с населением. Руководитель муниципалитета в присутствии Шумкова выступит с докладом о комплексном развитии территории. После чего врио губернатора Зауралья лично пообщается с жителями района. Ожидается, что на встречу с ним придут более 300 человек.

Рабочий день Вадим Шумков завершит совещанием с катайскими предпринимателями.

Напомним, с июня 2019 года Вадим Шумков начал практиковать выезды в районы в составе президиума областного правительства. Новый формат врио губернатора первый раз опробовал в Каргапольском районе. Обязательное условие таких визитов – встреча с населением муниципалитетов.

Курган, служба информации

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