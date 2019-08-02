Шумков поручил своей команде взять контроль над «экономическим» районом Зауралья и анонсировал в нем отставки

Гава Зауралья Вадим Шумков провел весь день в Катайском районе. По итогам рабочего визита руководители нескольких региональных департаментов получили от него особые задания.

Почти 50 млн рублей будет вложено в социальные объекты Катайского района. К ремонту готовится больница, школа №1 и Дворец культуры «Лучезар». В пятницу, 2 августа, Вадим Шумков посетил все три будущие «стройплощадки».

Катайская ЦРБ будет ремонтироваться по поручению врио губернатора. На эти цели выделят средства из инвестиционной программы Курганской области и фонда обязательного медицинского страхования.

«В этом году в Катайской ЦРБ отремонтируют приемный покой, детское отделение, отделение скорой помощи», – уточнили в региональном правительстве.

Ремонт в СОШ №1 (год постройки – 1963) начался в прошлом году и требует продолжения. На эти цели будет выделено более 27 млн рублей. Еще 19,4 млн рублей, как сообщал «Новый День», направят на Дом культуры «Лучезар». Главы двух ведомств – управления культуры и департамента строительства – тут же получили от Шумкова первое задание: проконтролировать, чтобы ремонт фасада был выполнен до начала холодов.

Полдня глава региона Вадим Шумков посвятил бизнес-проектам района. И начал он с посещения площадки, на которой инвестор – ООО «Базис Строй», планирует построить завод сухих строительных смесей.

По словам директора ООО «Базис Строй» Андрея Музычко, новое производство позволит создать 20 рабочих мест. На начальном этапе завод планирует выпускать от 6 до 7 тысяч тонн смесей с последующим увеличением производственной мощности до 12 тысяч тонн.

При поддержке регионального департамента промышленности и транспорта инвестор планирует получить статус резидента «территории опережающего социально-экономического развития «Катайск». Резидент, как известно, получает налоговые льготы, также статус участника ТОСЭР поможет «Базис Строй» получить земельный участок и купить в лизинг оборудование.

Посетил Шумков и градообразующее предприятие района – АО «Катайский насосный завод», который дает муниципалитету 700 рабочих мест и в портфеле которого есть контракты на поставку оборудования атомным электростанциям. Руководство акционерного общество обсудило с врио губернатора планы создания индустриального парка на территории ТОСЭР Катайск.

Врио губернатора поручил своему первому заместителю Андрею Саносяну и врио директора департамента промышленности и транспорта Владимиру Ковалеву проработать возможность оказания Катайскому насосному заводу действующих федеральных и региональных мер поддержки.

«У насосного завода ситуация непростая. На нем в советское время работало 2.5 тыс. тысячи человек, сейчас – 700. По ряду позиций предприятие, к сожалению, утратило рынок, часть цехов и станочный парк устарели. Мы с владельцем завода говорили о вариантах масштабной модернизации и поиска инвестора для этой площадки в целом, – сказал шумков. – Либо, если компания не готова отсюда уходить, формировать индустриальный парк и предлагать резидентам, которых готово привлекать правительство Курганской области, строить новые производства. Это интересно потому, что здесь есть газ, электроэнергия, железнодорожные пути. К этому прилагается перечень налоговых льгот»

По традиции в конце визита Вадим Шумков передал и. о. главы района Глебу Морозову «синюю папку» с проблемными вопросами от жителей, которые в том числе поступили главе региона через социальные сети. Шумков подчеркнул, что органам местного самоуправления необходимо перестроить свою работу, чтобы более эффективно решать проблемные вопросы, с которыми к ним обращается население.

«Сегодня мне задавали вопросы, которые имеют пятилетний срок давности. Муниципалитет обещал, жители ждали изменений, а они не происходили, под это не были заложены ресурсы федерального и областного бюджетов. Люди разочарованы. Поэтому сегодня пришлось сказать им правду – давайте мы поразбираемся, как возник тот или иной вопрос, попробуем его решить, – рассказал глава Зауралья. – Есть и другие примеры. В этом году в Катайске мы делаем три площадки по благоустройству. Но когда муниципальное образование не в состоянии провести аукцион, заключает контракты и тут же расторгает, это говорит о качестве работы. Меня оно не устраивает. Я полагаю, что коллегам необходимо подтянуться, наверное, где-то обновить кадры. Чиновников должно быть немного, но они должны быть эффективны, потому что содержание каждого муниципального и государственного служащего обходится населению в серьезные деньги. Эти люди обязаны эти деньги отрабатывать».

Напомним, в пятницу, 2 августа, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков провел в Катайском районе. Вместе с ним на территорию выехали ключевые сотрудники регионального правительства. Такие выездные совещания в районы Зауралья – инициатива Шумкова. Подобные визиты обычно состоят из трех частей: посещение социальных объектов, встреча с предпринимателями и неформальное общение с жителями муниципалитета.

Курган, служба информации

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