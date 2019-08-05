В Кургане автомобиль насмерть сбил молодого мотоциклиста (ФОТО)

В Кургане на улице Гагарина произошло смертельное ДТП с участием автомобиля ВАЗ-21074 и мотоцикла. 25-летний мотоциклист погиб на месте.

Как уточняют в региональном УМВД, столкновение произошло вечером 4 августа в момент, когда водитель автомобиля повернул со второстепенной дороги и не уступил проезд мотоциклу Хонда. Мотоциклист от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Пассажир мотоцикла – мужчина 1990 года рождения, был доставлен в ГБУ «Городская больница №2».

Молодые люди – жители Кургана. Виновник аварии – 62-летний житель Белозерского района.

Курган, служба информации

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