В мэрии Кургана рассказали, что будет с декоративными элементами моста ЖБИ

Мэрия Кургана пообещала сохранить плиты с гербом и элементы литья, которые были установлены на мосту ЖБИ более 40 лет назад. Об этом заявил глава Кургана Андрей Потапов.

«Плиты с гербом и элементы литья, на которых дана историческая справка об открытии движения по мосту и которые установлены на перильных ограждениях, будут сохранены. Судьба их будет определена позднее. Возможно, они займут свое место в музее, возможен и вариант, что данные элементы станут украшением нового моста», – пообещал мэр столицы Зауралья в во время осмотра путепроводапо пр. Машиностроителей.

В ближайшие дни подрядчик – ЗАО «Курганстальмост», приступит к ремонту путепровода, который курганцы называют мостом ЖБИ. Работы начнутся с демонтажа мостовых конструкций, включая памятные плиты, и переноса существующих сетей.

Как сообщал «Новый День», путепровод отремонтируют за 1,045 млрд рублей, контракт должен быть исполнен в 2021 году. Курганцы не смогут пользоваться традиционно загруженной дорогой, им придется объезжать мост. По информации мэрии города, объезд планируется через улицы Промышленную и Химмашевскую с выездом на ул. Б.-Петрова.

Протяженность моста ЖБИ 462 метра. Путепровод соединяет центральную часть города с другими микрорайонами и не ремонтировался почти 40 лет. Развязка традиционно загружена, трафик – около 16 тысяч автомобилей в сутки. По поручению врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова регион сформировал и отправил заявку в Минтранс, после чего было принято решение о выделении средств на дорожные работы.

Курган, служба информации

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