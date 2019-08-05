Мэрия Кургана возьмет кредит на 400 миллионов рублей

Администрация Кургана ищет банк для открытия кредитной линии с лимитом 400 млн рублей. Информация о проведении торгов размещена на сайте госзакупок.

Деньги областная столица планирует привлечь на три года, процентная ставка не должна превышать 9,49 % годовых.

Как сообщили «Новому Дню» в городском департаменте финансов и имущества администрации Кургана, из 400 млн рублей часть средств – 100 млн рублей, будет направлена на финансирование текущего дефицита бюджета.

Остальная сумма – 300 млн рублей, нужна, чтобы город смог перекредитоваться. «Прибегая к рефинансированию задолженности, администрация Кургана намерена снизить стоимость обслуживания ранее взятых кредитов», – уточнили в ведомстве.

Это второй кредит, который город берет за последние месяцы. В начале 2019 года мэрия привлекла 220 млн заемных средств – на финансирование текущего дефицита бюджета.

Напомним, годовой доход курганского бюджета в 2019 году должен составить 7,5 млрд рублей, расходная часть – 7,9 млрд рублей. Планируемый дефицит превысит 400 млн рублей.

Курган, служба информации

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