«Водный союз» не справляется с очисткой, курганцы пьют воду с марганцем и железом

Природоохранная прокуратура Курганской области сообщила, что гарантирующий поставщик воды Кургана – «Водный союз», снабжает потребителей некачественной водой. Глава компании и его подчиненные привлечены к ответственности.

Как уточняет прокуратура Курганской области, «сооружения водоподготовки не справляются с водоочисткой и доведением качества воды до нормативного состояния». В распределительную сеть попадает вода, которая не в полной мере соответствует установленным требованиям по химическим показателям в связи с превышением содержания марганца, общей жесткости, сухого остатка и железа.

Генеральному директору АО «Водный союз» внесено прокурорское представление. Два начальника цехов очистных сооружений водопроводов «Центр города» и «Арбинка» привлечены к дисциплинарной ответственности.

Компания «Водный Союз» подконтрольна бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву, которые, помимо водоснабжения, контролируют практически весь коммунальный комплекс Зауралья.

Курган, служба информации

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