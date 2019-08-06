Курганец угрожал полицейским самоубийством, но передумал умирать и покусал людей

Курганские следователи готовы передать в суд дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Подсудимым станет 36-летний житель Макушино, который устроил для курганских полицейских целое представление.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, в мае мужчину остановил полицейский патруль: гражданин был пьян. В момент, когда полицейские составляли протокол об административном нарушении, задержанный объявил, что готов к самоубийству. Он достал из кармана лезвие и пообещал нанести себе смертельные травмы, если его не отпустят домой. Вскоре задержанный передумал умирать и набросился на полицейских – укусил одного из сотрудников УМВД.

Мужчина сначала был доставлен в районную больницу для медосвидетельствования, где он продолжал кусаться и наносить удары полицейским. Затем по решению суда отправился в СИЗО, где он дожидается начала судебного процесса.

Курган, служба информации

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