Курганское правительство готовит предложение старейшему институту Зауралья: «есть необходимость объединить»

Для Курганского Института развития образования и социальных технологий (ИРОСТ) подыскивают новое помещение. Департамент образования и науки Курганской области надеется найти для старейшего института Зауралья новое здание, чтобы ИРОСТ работал на одной площадке и, наконец, покинул аварийное помещение на улице Советской. Возможный вариант уже найден, но придется подключать региональный департамент имущества.

Глава депобразования Андрей Кочеров заявил «Новому Дню», что переезд института – пока только планы. «Это все еще в стадии изучения и проработки. Мы только озвучили проблему, которая требует решения – есть необходимость объединить материальную базу института», – говорит Андрей Кочеров.

Глава ведомства напомнил, что в данный момент у ИРОСТ есть две площадки. Основная – на улице Пичугина, 38, где расположены кафедры. Также часть сотрудников института работает в аварийном здании на ул. Советская, 129. Руководство института неоднократно отправляло запросы в облправительство с просьбой выделить финансирование на ремонт обоих зданий института.

«В здании 19-ого века постройки на ул. Советской организация образовательного процесса крайне затруднена. Кроме того, там зарегистрированы и проживают люди. Сегодня обсуждается поиск нового, большого и более современного здания взамен старых, маленьких и разваливающихся корпусов, где ютятся сотрудники», – уточняет глава регионального депобразования.

Неэффективность использования двух помещений институтом подтверждает и областной департамент имущества и земельных отношений, который отвечает за эффективное использование госактивов региона.

Но, как сообщила «Новому Дню» глава депимущества Лариса Галченко, в данный момент в казне нет имущества, подходящего для переезда Института развития образования и социальных технологий, в котором работают более 100 сотрудников. Вопрос обсуждается, прорабатывается, ведется поиск здания.

Один из возможных вариантов – помещение на ул. Ленина, которое занимает частная кампания – акционерное общество. «Есть надежда, есть желание в перспективе получить это здание в госсобственность, но пока заявлять об этом преждевременно», – уточнила Лариса Галченко и добавила, что здания по адресам ул. Пичугина 38 и ул. Советская, 129 не включены в программу приватизации региона. Соответственно, пока для института все остается как прежде.

По прогнозу Андрея Кочерова, проблема переезда не решится в ближайшем будущем. «Новый учебный год ИРОСТ начнет на старых площадках. Вероятно, что и к концу учебного года переезд еще не состоится», – предполагает глава областного департамента образования.

При этом объем госзадания для вуза на 2019-2020 годы не уменьшится. «Мы заинтересованы в развитии института. ИРОСТ должен стать одной из движущих сил реализации нацпроекта «Образование» на территории Курганской области», – резюмировал Кочеров.

Курганский Институт развития образования и социальных технологий работает на территории региона почти 75 лет. Именно здесь повышают свою квалификацию учителя Зауралья.

Курган, служба информации

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