В Кургане самосвал раздавил женщину (ФОТО)

В Кургане 6 августа произошло смертельное ДТП. Около 16 часов грузовой самосвальный автомобиль двигался по улице Коли Мяготина со стороны улицы Красина в сторону улицы Тобольной.

По непонятной пока причине водитель 1991 года рождения допустил наезд на пешехода женщину 1961 года рождения переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу улицы около дома № 105 на ул. К. Мяготина.

Пешеход скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники ОГИБДД УМВД России по Кургану выясняют обстоятельства ЧП.

Курган, служба информации

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