В курганских лагерях детей кормят «просрочкой»

Прокуратура Курганской области проверила несколько детских летних лагерей и выявила массу серьезных нарушений. Детей кормят некачественными продуктами, не соблюдаются меры пожарной безопасности.

Как уточняет надзорное ведомство, проверки прошли в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием, организованных на базе учебных заведений Шадринского района.

«При проверке пришкольного лагеря МКОУ «СОШ № 13» на пищеблоке выявлены продукты с истекшим сроком годности. Подобные нарушения выявлены также в лагерях МКОУ «СОШ № 15», МКОУ «СОШ № 8», МКОУ «Гимназия № 9», МКОУ «Нижнеполевская СОШ», МАУ ДЗОЛ «Салют», – сообщает облпрокуратура.

В нескольких лагерях в корпусах, предназначенных для проживания детей, не работает пожарная сигнализация. В СОШ №20 электрощитовая оказалась захламлена горючими веществами. В гимназии №9 на спортивно-игровой площадке проверяющие обнаружили склад строительных материалов, которые могли травмировать детей.

«По итогам проверки в адрес руководителей 15 организаций внесены представления с требованием об устранении выявленных нарушений федерального законодательства, в отношении 22 должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях», – резюмировала прокуратура.

Курган, служба информации

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