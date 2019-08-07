Мэрия Кургана отремонтирует исторический центр города

В Кургане будет отремонтирован участок ул. Советская – от ул. Володарского до ул. Ленина. Аукцион по выбору подрядчика объявлен на сайте госзакупок в среду, 7 августа.

Стоимость работ превышает 11,4 млн рублей. Подрядчика выберут не ранее второй половины августа. Завершить ремонтные работы дорожники обязаны до 25 октября 2019 года. Средства на ремонт ул. Советской выделяет дорожный фонд Курганской области.

Как сообщал «Новый День», дорожная кампания нынешнего года одна из самых масштабных за последние годы. В Кургане до конца года будет отремонтировано более 37 км дорог.

Улица Советская – особое место для курганцев. Именно там сохранилось самое большее количество домов дореволюционной постройки. Как сообщал «Новый День», на портале «Инициативы Зауралья» была размещена инициатива об обустройстве на ул. Советская (от ул. Ленина до ул. Пролетарская) курганского «Арбата». Для чего, считают горожане, достаточно убрать транспорт, выложить брусчаткой улицу, отремонтировать фасады старинных зданий, поставить скульптуры декабристов, добавить сувенирные лавки и отдать это пространство для уличных музыкантов и художников.

Курган, служба информации

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