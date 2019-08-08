В Зауралье заживо сгорела семья: мать и две дочери

Ночью, 8 августа, в рабочем поселке Юргамыш сгорел жилой дом. На пепелище нашли тела трех женщин.

Как сообщает региональное МЧС, сообщение о пожаре поступило в 01:55 8 августа, к тушению пожара были привлечены 12 машин и более 30 человек. Площадь возгорания превысила 100 кв. метров.

Как добавляет в СУ СК по Курганской области, после тушения пожара были обнаружены тела трех женщин – старшей из которых было 77 лет. По предварительным данным, погибшие – мать и две ее дочери. Причина трагедии – нарушение правил эксплуатации электрических приборов.

Курган, служба информации

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