В Зауралье обсчитывают модный федеральный проект для детей

На портале гозакупок в четверг, 8 августа, объявлен тендер на подготовку сметы для ремонта здания, где разместится курганский центр «Кванториум». Цена контракта – 340 тыс рублей.

Курганский «Кванториум» региональные власти обещают открыть к концу 2019 года. На его создание из федерального бюджета Зауралье получит около 70 млн рублей. Детский технопарк разместится в Кургане на ул. Ленина. Ожидается, что в нем будут обучаться 800 детей.

Сеть детских технопарков «Кванториум» создается в России с 2014 года. Это проект Агентства стратегических инициатив – структуры, созданной при прямой поддержке президента Владимира Путина.

Российские «Кванториумы», ставшие частью нацпроекта «Образование», обучают детей по таким направлениям, как роботехника, ИТ-технологии, биоквантум. Занятия проводятся бесплатно, финансируются технопарки за счет средств федерального и регионального бюджетов. Также подразумевается инвестирование со стороны частных компаний и госструктур.

Курган, служба информации

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