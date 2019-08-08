Долларовый миллиардер выкупил курганское предприятие

В АФК «Система» заявили о завершении сделки по приобретению 46,5 % в уставном капитале курганского ОАО «Синтез». Об этом сообщается на сайте корпорации.

«Доля в уставном капитале ОАО «Синтез» в размере 46,5% приобретена за 8,2 млрд рублей компанией Sinocom, финансируемой АФК «Система» совместно с финансовым партнером», – озвучили детали сделки в АФК «Система».

«Синтез», в свою очередь, за 3,6 млрд рублей приобрел 75,1% долю в компании «Биоком». Сделка оплачивалась за счет собственных средств «Синтеза» и кредитных средств.

Как ожидают в «Системе», «ОАО «Синтез» и ЗАО «Биоком» совместно с Alium – объединенной фармацевтической компанией, создаваемой АФК «Система» на базе АО ФП «Оболенское» и АО «Биннофарм» – могут сформировать крупного игрока, обладающего потенциалом войти в топ-3 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте.

«Совместный продуктовый портфель ОАО «Синтез», ЗАО «Биоком» и Alium будет включать более 500 наименований, а производственные мощности представлены шестью фармацевтическими производственными комплексами в Москве и Московской области, Кургане и Ставрополе», – уточнили в АФК «Система».

Как сообщал «Новый День», пакет акций курганского предприятия «Система» выкупила у компании Marathon Group, президентом которой является акционер сети «Магнит» и KFC в России Александр Винокуров. В состав акционеров курганского «Синтеза» (41,9808 процентов акций) также входит «Национальная иммунобиологическая компания» (Нацимбио).

Как уточняют в АФК «Система», компания Sinocom намерена направить публичную оферту миноритарным акционерам ОАО «Синтез» о приобретении принадлежащих им обыкновенных именных акций курганского предприятия.

АФК «Система» – крупнейший частный инвестор наукоемких отраслей российской экономики. Корпорация подконтрольна долларовому миллиардеру Владимиру Евтушенкову.

Курган, служба информации

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