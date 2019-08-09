На Курганмашзаводе опять погиб рабочий

Курганская трудинспекция начала расследование несчастного случая на Курганмашзаводе (КМЗ). По данным ведомства, на рабочем месте погиб наладчик станков и манипуляторов с программным управлением.

ЧП произошло в заводском цехе №320. Детали трагедии трудинспекция пока не сообщает, лишь уточняет, что речь идет о «несчастном случае со смертельным исходом». Прокомментировать гибель работника КМЗ отказались и в пресс-службе предприятия, потребовав прислать письменный запрос.

Год назад, летом 2018 года, региональная трудинспекция расследовала смерть машиниста насосных установок. Рабочего нашли мертвым в комнате отдыха. Судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стало отравление этиловым спиртом.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 08.08.19

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