Уральский полпред приехал в Курганскую область: будет награждать и обсуждать «майские указы»

В пятницу, 9 августа, в Курганскую область прибыл полномочный представитель президента РФ Николай Цуканов.

Полпред начал свой визит с посещения Далматово, где вручил школе №2 компьютеры. Интерес к учебному заведению Цуканов проявляет во второй раз: в апреле 2019 года во время своего визита в Зауралье он убедился, что школа нуждается в ремонте. Деньги на ремонт – более 4 млн рублей, были выделены из областного бюджета.

В 13 часов уже в Кургане уральский полпред намерен вручить государственные награды. В списке награждаемых Наталья Попова («заслуженный врач РФ»), Ирина Костромитина («заслуженный работник сельского хозяйства РФ»), Геннадий Клюнда («Заслуженный работник транспорта РФ»).

Завершится визит полпреда в Зауралье совещанием, которое будет посвящено «майским указам» президента. Стратегические задачи развития региона Николай Цуканов обсудит с врио губернатора Вадимом Шумковым.

Курган, служба информации

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