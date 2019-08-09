Уральский полпред Цуканов не узнал Курган

Уральский полпред Николай Цуканов, который 9 августа провел в столице Зауралья совещание по реализации указов президента, поделился впечатлениями о Кургане. По его словам, за последние месяцы город сильно изменился в лучшую сторону.

«Город Курган за короткий период приятно удивил. Достаточно большое количество перемен. Прежде всего, это дороги, мы ехали, видели федеральную трассу, она тоже ремонтируется. Город аккуратный. Мне понравился. Я хочу поблагодарить врио губернатора, нового мэра, всю команду и горожан, ведь построить сложно, а сохранить еще сложнее», – сказал Николай Цуканов перед совещанием.

Он поблагодарил Вадима Шумкова за наведение порядка и стремление выполнить амбициозные задачи по развитию региона.

«У региона масса проблем, в то же самое время достаточно серьезные, амбициозные задачи, которые ставит перед региональным правительством врио губернатора. Эти задачи, прежде всего, направлены на улучшение качества жизни людей, чтобы каждый человек в любом населенном пункте увидел радикальные изменения в кратчайшие сроки», – резюмировал полпред.

Курган, служба информации

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