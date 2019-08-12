Курганский избирком послал коммунистов в суд

Избирательная комиссия Курганской области в субботу, 10 августа, рассмотрела жалобу регионального отделения партии КПРФ. Коммунисты пытались заступиться за своего кандидата в губернаторы Зауралья.

Жалоба в избирком была подана первым секретарем регионального отделения КПРФ Виктором Зыряновым. В заявлении сообщалось о незаконном демонтаже агитационных материалов кандидата в губернаторы Якова Сидорова.

Избирком пришел к выводу, что не будет вмешиваться в проблемы Сидорова. Рабочая группа рекомендовала курганскому отделению КПРФ обратиться с этим вопросом в арбитражный суд. «В связи с тем, что разрешение коммерческих споров не входит в компетенцию избиркома», – объясни свое решение в избирательной комиссии.

Как сообщал «Новый День», 3 августа кандидат в губернаторы от партии КПРФ Яков Сидоров подал заявление в УМВД: он завил в полицию о демонтаже его предвыборной агитации. Речь шла о пропаже пяти баннеров, которые были установлены в городе и на въезде в него по шоссе Тюнина.

В медиахолдинге «Область 45», который в данной истории выступает арендодателем рекламных конструкций, заявляют, что демонтаж был законным. Причина в том, что кандидат в губернаторы Сидоров не заключал с холдингом договор на оказание услуг по размещению агитационных материалов. Такой документ арендодатель подписывал только с региональным отделением партии. Курганские коммунисты, арендовав рекламные площади задолго до выборов, просто пересдали их в субаренду своему кандидату Сидорову.

Курган, служба информации

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