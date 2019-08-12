Шумков пообещал курганцам облагородить Троицкую площадь

Главная площадь Кургана – Троицкая площадь, нуждается в обновлении. Об этом заявил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. И назвал сроки ремонта.

Глава региона Вадим Шумков поручил проработать вопросы благоустройства Троицкой площади на 2020-2021 годы. Как сообщает пресс-служба губернатора, такое заявление Шумков сделал во время объезда областной столицы.

«Здесь нужно поменять асфальт, сделать дорожки из тротуарной плитки, клумбы, установить артобъекты, скамейки, фонари. И тогда архитектурный ансамбль площади, включающий строящийся храм и филармонию, заиграет новыми красками», – сообщается на сайте облправительства.

Старейшая и центральная Троицкая площадь Кургана – место, где традиционно проводятся массовые праздники.

Курган, служба информации

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