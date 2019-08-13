Курганская сельхозакадемия погасила долги по стипендиям, но не всем студентам

В курганской сельхозакадемии им. Мальцева (КГСХА) погасили 90 процентов долгов по стипендиям.

Как сообщил «Новому Дню» врио ректора КГСХА Роман Скиндерев, из общей суммы задолженности – 8,5 млн рублей, непогашенными остаются около миллиона рублей. «Это остатки долгов, которые мы не просто накопили, а по которым есть решение суда. По мере поступления исполнительных производств перечисляем средства студентам», – уточнил Скиндерев.

Как сообщал «Новый День», 600 студентов КГСХА почти год не получали стипендию. Счета вуза были арестованы из-за финансовых проблем: за последние пять лет общая сумма задолженности академии составляла порядка 219 млн рублей (большая часть – долги перед ресурсоснабжающими предприятиями).

Как ранее уточнял врио ректора, деньги на выплату стипендии как раз-таки были, но необходимая сумма «зависла» в стипендиальном фонде. «Деньги в фонде есть и были, мы просто не могли распоряжаться денежными средствами из-за блокировки счета», – уточнил Скиндерев.

Сейчас счета вуза разблокированы. По итогам недавнего визита в Курган главы российского Минсельхоза Дмитрия Патрушева было принято решение выделить крупному вузу Зауралья финансовую помощь на погашение долгов. Академия в конце июля получила от государства 220 млн рублей.

Курган, служба информации

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